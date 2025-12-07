Bursa'da Uludağ Yolunda Zincirleme Kazalar!

BURSA'da etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan Uludağ yolunda viraja hızlı giren araçların aynı yerde yaptığı kazalar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi İnkaya mevkii Uludağ yolunda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, virajı alamayan sürücülerin otomobilleriyle yaptığı kazalar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Uludağ Oteller Bölgesi'nden kent merkezine ATV ile seyir halinde olan sürücü, yokuş aşağı virajı alamayınca, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Aynı noktadan kameraya yansıyan bir başka görüntüde ise yokuş aşağı inen otomobilin çarptığı başka bir otomobilin bariyere çarptığı görüldü. Aynı noktada 2 otomobilin daha bariyerlere çarptığı görüntülere yansıdı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: BURSA,