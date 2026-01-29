Bursa'da Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu - Son Dakika
3. Sayfa

Bursa'da Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu

Bursa\'da Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu
29.01.2026 11:28
Bursa'da evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şahıs jandarma tarafından tutuklandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde evini uyuşturucu imalathanesine çeviren bir kişi jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, uyuşturucu ve evdeki iklimlendirme sistemi ile cihazlara el konuldu.

Edinilen bilgiye göre; merkez Nilüfer ilçesindeki ikamette yapılan aramada 6 kök kenevir bitkisi, 150 gram kubar esrar, kurulu ve aktif durumda 1 adet iklimlendirme sistemi, 16 adet sentetik ecza hap, 2 adet LSD ile bitki yetiştirme ve sulamada kullanılan çeşitli tarımsal ürün ve ilaçlar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmalarının aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu - Son Dakika

11:41
SON DAKİKA: Bursa'da Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu - Son Dakika
