Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kırsal Huzur Mahallesi'ndeki taş ocakları mevkisinde, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye ulaşan ekipleri görünce kaçmaya başlayan 2 araç, polisler tarafından durduruldu. Araçlarda bulunan Recep D, Özgür K, Faruk S, Yusuf İslam S, Murat Y. ve Bedirhan K. gözaltına alındı.

Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 413 gram metamfetamin, 4,5 gram sentetik kannobionid, ruhsatsız tabanca ve buna ait 6 mermi, ruhsatsız kesme tüfek, ruhsatız kurusıkı tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 85 lira ele geçirildi.

Murat Y'nin 2 ayrı suçtan, Bedirhan K'nin ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan arandığı tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Murat Y, Bedirhan K. ve Faruk S, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.