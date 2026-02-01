Bursa\'da Yaban Hayatta Kurt Görüntüleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere kurulan fotokapanlara bu kez kurtlar yansıdı. 7 kurt, ormanda dolaşırken görüntülendi. Kurtlardan birinin önde ilerlediği, 6 kurdun da kısa süre sonra toplanıp arkasından geldiği görüntüler DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Kurtlar konseyi toplandığına göre konu mühim olmalı" mesajıyla paylaşıldı.
