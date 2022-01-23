Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı - Son Dakika

Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı

BURSA kent merkezinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle yollar buz tuttu, araçlar yolda kaldı. Bazı vatandaşların yolda kalan araçlara yardım ettiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da iki gündür devam eden kar yağışı, etkisini arttırdı. Bursa kent merkezinde park, bahçe ve yollar beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kent merkezinde, yollar buz tuttu. Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde araçlar, buzlu yolda kaldı. Bazı vatandaşlar ise araçları ittirerek, sürücülere yardımcı olmaya çalıştı. Kent genelinde kar nedeniyle kayganlaşan yollar çok sayıda kaza meydana geldi. Halk otobüsünün kayganlaşan yolda kaldığı, öğrencilerin otobüsü ittiği ve yolda kalan servis minibüsünün içindeki işçilerin yolda kalmamak için araç içinde zıpladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını hızlandırdı.