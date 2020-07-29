Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Akın, alevlerin kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandığını ifade etti.

Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın , AA muhabirine, ekiplerin bölgede hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yangının yaklaşık 3 hektar alanda etkili olduğu öğrenildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerle söndürme çalışması başlattı.

İlçeye bağlı kırsal Sarnıç Mahallesi Burunca mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:21

Kaynak: AA

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