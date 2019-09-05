Son Dakika Haberleri: Bursa'daki orman yangını soruşturmasında 3 gözaltı
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Bursa'daki orman yangını soruşturmasında 3 gözaltı

4 saat önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde geçen ay 9 ayrı yerde çıkan orman yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'daki orman yangını soruşturmasında 3 gözaltı, System.String[]

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde geçen ay 9 ayrı yerde çıkan orman yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Ağustos'ta kırsal Çivili Mahallesi'nde meydana gelen yangınla ilgili soruşturma kapsamında, Orhaneli Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 3 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Orhaneli'de 5 Ağustos'ta 9 ayrı yerde çıkan orman yangını, çevre illerden gelen ekiplerin de desteğiyle 10 saatte kontrol altına alınabilmişti. Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yaklaşık 145 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili "sabotaj" bulgularına rastladıklarını açıklamıştı.

Orhaneli, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:58 Kaynak: AA
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