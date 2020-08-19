Bursa'dan Avrupa sofralarına incir ihracatı

Dünyaca ünlü 'Kraliçe inciri' 22 liradan ihracatla başladı

BURSA - İngiltere veliahdı William'ın eşi Cambridge düşesi Kate'in hamilelik döneminde sabah bulantılarında yediği Bursa'nın siyah incirinin hasadına başlandı. Bursa'dan dünyanın bir çok ülkesine ihraç edilen ve kilogramı 22 liradan ihracata giden siyah incirden 50 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

Dünyada yüzde 90'ı Bursa'nın 40 köyünde yetişen Bursa siyah incirinde hasat başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalarına giden üreticiler; olgunlaşmaya başlayan incirleri tek tek dalından kopartıyor. Tarlada iç piyasa ya da ihracat için seçilen incirler ayrılıyor. Daha sonra üreticiler incirleri toplama merkezlerine götürüyor burada boylara ayrılan incirler Avrupa ülkelerinin yolunu tutuyor. Her yıl ortalama 3 dolar seviyelerinde açılan siyah incir ihracatı bu yıl döviz kurunun yüksek olması sebebiyle üreticinin yüzünü açılışta güldürdü.

İncirin bollaşmasıyla birlikte fiyatlar düşerken; üretici "Bu yıl fiyatlar inşallah düşmez" temennisinde bulunuyor.

Mudanya Yörükali köyünde incir hasadına başlayan üreticiler, "Bu yıl siyah incir hasadına başladık. İnşallah güzel bir sezon olur. Bursa'nın 40 köyünde yetişen bu incir buradan dünyanın bir çok ülkesine ihraç oluyor. Her derde derde deva bu incir çok beğeniliyor. Özellikle İngiltere Veliahdı William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın hamilelik döneminde sabah bulantılarında yemesiyle dünyaca tanındı. Bu yıl ürün az olduğu için fiyatlar güzel. Sezonu kilogramı 22 liradan açtık. İnşallah böyle devam eder" dedi.