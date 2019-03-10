Bursa Dedesinden Kalan Arsa Yüzünden Babasını Vuran Amcasını Öldürdü
22 dakika önce
Bursa'da geçtiğimiz gün 2 kardeş arasında arsa meselesi yüzünden çıkan kavgada Hasan Bozkurt başına isabet eden kurşunla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, İsmail Bozkurt ise bacağından vurularak yaralanmıştı.
Bursa
'da geçtiğimiz gün 2 kardeş arasında arsa meselesi yüzünden çıkan kavgada Hasan Bozkurt
başına isabet eden kurşunla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, İsmail Bozkurt
ise bacağından vurularak yaralanmıştı. Cinayeti İsmail Bozkurt'un değil, oğlu Halit Bozkurt
'un işlediği ortaya çıktı. Halit Bozkurt sevk edildiğini mahkemece tutuklandı.
Olay geçtiğimiz gün, Osmangazi
İlçesi Dobruca
Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dedelerinden miras kalan arsayı bölüşmek için arsanın olduğu bölgeye gelen Hasan Bozkurt ile kardeşi İsmail Bozkurt, pay dağıtımı sırasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Hasan Bozkurt yanında getirdiği av tüfeği ile kardeşi İsmail Bozkurt'u bacaklarından vurarak yaraladı. Bu sırada otomobil içerisinde bekleyen İsmail Bozkurt'un oğlu Halit Bozkurt silah seslerini duyarak olay yerine koştu. Babasının yerde kanlar içinde yattığını gören Halit Bozkurt, belinden çıkardığı silahı ile amcası Hasan Bozkurt'u başından vurdu. Ağır yaralanan Hasan Bozkurt, kaldılırdığı Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Halit Bozkurt, olay yerinde verdiği ilk ifadede amcası ile babasının birbirini vurduğunu, silah seslerini duyarak geldiğini ve ikisininde yerde yattığını söylemişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Halit Bozkurt'un tavırlarından şüphe ederek gözaltına aldı. Halit Bozkurt'un alınan el svabında barut izine rastlandı. Daha sonra cinayeti itiraf eden Halit Bozkurt, Babam ve amcam dedemden kalan arasa yüzünden sürekli kavga ediyorlardı. Dün de yine kavga ederken amcam yanında getirdiği av tüfeği ile babamı vurmuş. Bende silah sesini duyunca koşarak gittim. Babamı yerde kanlar içinde yattığını görünce, benide vurmasın diye yanımdaki silahla amcama doğru rastgele ateş, cinayeti babam değil ben işledim dedi. Halit Bozkurt, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:26 Kaynak: DHA
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