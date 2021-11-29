Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi - Son Dakika

Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin öğleden sonra ve akşam saatleri için planlanan 8 seferi, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin öğleden sonra ve akşam saatleri için planlanan 8 seferi, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı. Ayrıca, 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi. BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerinde planlanan 6 seferi aynı gerekçeyle gerçekleştirilememişti.

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