Bursa Enes Batur ve Oyuncak Hayali Gerçekleşen Lösemili Adnan, Yaşama Tutunamadı
1 saat önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde lösemi hastalığına yenik düşen Adnan Taşkıran'ın cenazesi, öğle vakti Küçükkumla Mahallesi Camii'ne getirildi.
Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde lösemi hastalığına yenik düşen Adnan Taşkıran
'ın cenazesi, öğle vakti Küçükkumla
Mahallesi Camii'ne getirildi. Cenazede Taşkıran'ın tabutunun üzerine Beşiktaş
forması örtüldü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze sonrası Taşkıran'ın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi. Yüzlerce kişi, cenazede Taşkıran ailesini yalnız bırakmadı. Anne
İpek Taşkıran, Adnanımı kurtaramadık. Minik bedeni fazla dayanamadı. Ne olur herkesi kök hücre bağışına ikna edin. Adnanımın en büyük isteği buyduö dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:04 Kaynak: DHA
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