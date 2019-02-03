Son Dakika Haberleri: Bursa Enes Batur ve Oyuncak Hayali Gerçekleşen Lösemili Adnan, Yaşama Tutunamadı

Bursa Enes Batur ve Oyuncak Hayali Gerçekleşen Lösemili Adnan, Yaşama Tutunamadı

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde lösemi hastalığına yenik düşen Adnan Taşkıran'ın cenazesi, öğle vakti Küçükkumla Mahallesi Camii'ne getirildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde lösemi hastalığına yenik düşen Adnan Taşkıran'ın cenazesi, öğle vakti Küçükkumla Mahallesi Camii'ne getirildi. Cenazede Taşkıran'ın tabutunun üzerine Beşiktaş forması örtüldü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze sonrası Taşkıran'ın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi. Yüzlerce kişi, cenazede Taşkıran ailesini yalnız bırakmadı.

Anne İpek Taşkıran, Adnanımı kurtaramadık. Minik bedeni fazla dayanamadı. Ne olur herkesi kök hücre bağışına ikna edin. Adnanımın en büyük isteği buyduö dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:04 Kaynak: DHA

Gemlik, Taşkıran, Bursa, Güncel
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