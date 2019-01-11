Son Dakika Haberleri: Bursa Fetö'nün Üniversitesine Bağış Yapan 14 İş İnsanı Adliyede

Bursa Fetö'nün Üniversitesine Bağış Yapan 14 İş İnsanı Adliyede

22 dakika önce

Fetö'nün üniversitesine bağış yapan 14 iş insanı adliyedeBursa'da, FETÖPDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17-25 Aralık süreci kapsamında örgüte bağlı kurumlara bağış yaptıkları tespit edilen 1'i kadın 14 iş insanı sorgulamalarından ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Fetö'nün üniversitesine bağış yapan 14 iş insanı adliyede

Bursa'da, FETÖPDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17-25 Aralık süreci kapsamında örgüte bağlı kurumlara bağış yaptıkları tespit edilen 1'i kadın 14 iş insanı sorgulamalarından ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından FETÖPDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 1'i kadın 14 iş insanı gözaltına alındı. Şüphelilerin FETÖPDY örgütünün 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüte ait olduğu gerekçesiyle kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne yaklaşık 1 milyon lira bağış yaptıkları tespit edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 14 şüpheli Bursa Adliyesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:29 Kaynak: DHA

Aralık, Bursa, Güncel
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