Bursa Gazeteciler, Temizliğe Dikkat İçin Klip Çekti

Gazeteciler, temizliğe dikkat için klip çektiBursa'nın İnegöl ilçesinde basın mensupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde 'Daha temiz bir İnegöl' sloganıyla klip çekti.

Gazeteciler, temizliğe dikkat için klip çekti



Bursa'nın İnegöl ilçesinde basın mensupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde 'Daha temiz bir İnegöl' sloganıyla klip çekti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle farklı kurumlar gazeteciler bu özel gününü kutlarken; İnegöllü basın mensupları farklı bir çalışmaya imza attı. Videoda 10 gazeteci; 'İnegöl'ü seviyorum kirletmiyorum. Temiz bir inegöl için ben de varımö, 'İnegöl hepimizin kirletmeyelimö 'Sokaklar evimiz gibi olmalıö 'İnegöl ü seviyorum. Çöpümü zamansız çıkartmıyorumö 'Sağlığınız için sigara içmeyin. İçiyorsanız da izmaritini çöp kutusuna atınö 'plastik, kağıt ve cam çöp değildir. Geri dönüşüme siz de destek verinö 'En güzel temizlik kirletmemektirö sloganları ile İnegöllüleri temiz bir şehir için desteğe davet etti.

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