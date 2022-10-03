Bursa haber | Bursa'da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa haber | Bursa'da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli yakalandı

03.10.2022 19:35
Bursa haber | Bursa'da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli yakalandı

Edinilen Bursa haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan Memduh T. yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan Memduh T. yakalandı. Yapılan incelemede ayrıca hakkında 4 ayrı mahkemece aranması ve birçok suçtan 17 yıl kesinleşmiş habis cezası bulunan şüpheli, tutuklandı.

Piyasaya sahte dolar sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, dün Memduh T.'nin   adresine operasyon düzenledi. Şüpheli Memduh T. yakalanarak gözaltına alınırken, adresinde  yapılan aramada 62 adet 100 dolar olmak üzere toplam 6 bin 200 adet sahte Amerikan doları ele geçirildi.'Dolandırıcılık' ve 'kasten yaralama' suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 4 ayrı mahkemece arandığı tespit edilen Memduh T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği İnegöl Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haber | Bursa'da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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