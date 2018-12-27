Bursa İhtiyaç Sahibi Öğrenciler Okuldaki Mağazadan Giyinecek

Bursa
'nın İnegöl
ilçesindeki Kocatepe
ilk ve Ortaokulu, ihtiyaç sahibi öğrencilerin alışveriş yapacağı 'okul Mağazasıönı hizmete açtı. Okulun bir bölümünden açılan mağaza da ihtiyaç sahibi öğrenciler, alışveriş yapıp, ihtiyaçlarını giderecekler. Veliler ve öğrenciler tarafından temin edilen giysiler, ayakkabı ve benzeri giysilerin bulunduğu mağaza da ihtiyaç sahibi öğrencilerin içi ısınacak. Düzenlenen törene Kaymakam Şükrü Görücü
, Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ve Milli Eğitim Müdürü Fatih
Bilican ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
ÇOCUK GÜLERSE DÜNYA GÜLER
Açılışta konuşan Din Kültürü Öğretmeni Abdülkadir Kurt, 'öğretmen en sade ve yalın şekliyle eğiten ve öğretendir öğretmen etrafını gören gözetleyen eksiklikleri giderendir. Öğretmen ya yol bulan ya yol gösteren yeri ve zamanı geldiğinde yoldan çekilendir öğretmen öğrencisinin zihinsel eksikliklerini giderdiği gibi fiziksel ve ruhsal eksikliklerini de giderendir. Eskiden okulumuzda öğretmen arkadaşlarımız maddi durumu olmayan öğrenci ile karşılaştığında bu sorunu ya kendisi çözmeye yada maddi durumu iyi olan birisini bularak çözmeye çalışıyordu. Bu arada zaman kaybı oluyordu, bu zaman kaybını ortadan kaldırmak için okulumuzda bir mağaza açmaya karar verdik. Böylece maddi durumu iyi olan ile ihtiyaç sahibi olan arasında köprü olalım zamanı en iyi şekilde değerlendirelim istedik. Bu sayede ihtiyaç sahibi öğrenci tespit edilir edilmez sorunu en kısa zamanda çözüme kavuşturmayı hedefledik. Bu sayede okulumuzda yardım kültürü oluşmasını ihtiyaç fazlası giyecek ve kırtasiye malzemesi olan mağazamıza getirecek ihtiyacı olan öğrenci ise gelip mağazadan ihtiyacını almasını sağlamayı planladık böylece veren el alan el birbirini görmeden ihtiyaçların karşılanmasını hedefledik. Bu vesile ile yardımlarını esirgemeyen okul müdürümüz Mahsuni Canbay'a, değerli zümrem Orhan hocama müdür yardımcılarımıza öğretmen arkadaşlarıma okul personeline en önemlisi de gözleri umut dolu kalpleri merhamet dolu cennet kokulu öğrencilerimize ve velilerimize şükranlarımızı sunarız inşallah. Ali İmran
suresinin 134. Ayetindeki 'onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda mallarını harcarlar' ayetine mazhar olmuşuzdur. Niyetimiz hayırdı akıbetimizde hayır olur. Öğrencilerimize bir nebze olsa da katkı sağlamış oluruz çünkü biz inanıyoruz ki çocuk gülerse dünya güler bu sloganla yola çıktık. Bu çalışmanın okulumuza hayırlı olmasını Cenab ı Allah'tan niyaz eder Saygılarımızı sunarızö dedi.
KİMSENİN HABERİ OLMAYACAK
Kaymakam Şükrü Görücü ise, 'güzel bir açılışta birlikteyiz. Emeği geçenleri kutluyorum. Biz daha önce de söyledik; nerede garip, yetim, öksüz varsa her türlü yardımı yapacağız. Burada ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz, arkadaşlarımızca hazırlanan mağazada giyinecek ve bunu kimse bilmeyecek.ö Dedi.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan mağaza gezilerek incelendi.