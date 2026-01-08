Bursa-İstanbul Otoyolunda Tır Devrildi - Son Dakika
Bursa-İstanbul Otoyolunda Tır Devrildi

Bursa-İstanbul Otoyolunda Tır Devrildi
08.01.2026 14:30
Fırtına nedeniyle devrilen tırın sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu, diğer sürücüler yardım etti.

Bursa İstanbul otobanında fırtına viyadükten geçen bir tırı devirdi. Tır sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Diğer sürücülerin yardımına koştuğu tır sürücüsünün devrilen aracının kabininden çıkma anı kameraya yansıdı.

Bursa İstanbul otobanı Orhangazi Gebze arasındaki bir viyadükte tır fırtınanın etkisiyle devrildi. Diğer sürücüler de panik yaptılar. Aracın sürücüsü direksiyondan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Yardıma koşan diğer sürücüler, kazazedenin hafif yaralandığını ve yürüdüğünü görünce rahat bir nefes aldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobanda trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

