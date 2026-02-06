Bursa Lokantacılar Odası\'nda Başkan Adayları Yarışacak

Bursa Lokantacılar, Kebapçılar, Köfteciler ve Benzeri Esnaf Odası'nda yaklaşan genel kurul öncesinde başkan adaylarından Mehmet Yasak, yönetim anlayışını ve projelerini kamuoyuyla paylaştı. 57 yıllık başkan Arif Tak'ın karşısında 4 aday yarışacak.

Sektörün mutfağından yetişmiş bir isim olduğunu vurgulayan Yasak, oda yönetiminin yalnızca temsil makamı değil, esnafın sorunlarına sahada çözüm üreten aktif bir yapı olması gerektiğini söyledi.

Meslekte 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Yasak, Bursa Lokantacılar Odası'nın en eski 20 üyesinden biri olduğunu belirtti.

Uzun yıllardır sektörün sahasında yer aldığını ifade eden Yasak, "Esnafın yaşadığı sorunları raporlardan değil, birebir tezgahın başında öğrendik. Bu nedenle çözümün de sahadan geçmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

"Şeffaf ve ulaşılabilir bir oda"

Oda yönetiminde şeffaflığın temel ilke olacağını kaydeden Yasak, hesap veren, üyeleriyle sürekli iletişim halinde olan ve ortak aklı önceleyen bir yönetim anlayışı hedeflediklerini söyledi. Yasak, esnafın yalnızca sorun yaşadığında değil, her zaman yanında olacak bir oda anlayışı için yola çıktıklarını dile getirdi.

Artan maliyetler, yüksek kiralar, vergi ve KDV yükü ile kayıt dışı ve merdiven altı işletmelerin sektörde haksız rekabete yol açtığını ifade eden Yasak, bu sorunlara karşı güçlü bir temsil mekanizmasının önemine dikkat çekti.

Arif Tak yeniden aday

Öte yandan Bursa Lokantacılar Odası'nda 57 yıldır başkanlık görevini yürüten Arif Tak da yapılacak genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.

"Gıda güvenliği vazgeçilmez"

Lokantacılık sektörünün doğrudan insan sağlığıyla ilgili olduğunu belirten Yasak, gıda güvenliği ve hijyenin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı. Denetimlerin adil yapılması ve kayıtlı esnafın korunması gerektiğini söyledi.

Adaylık sürecini bir yarış olarak görmediklerini dile getiren Yasak, "Bu bir koltuk yarışı değil, bayrak yarışıdır. Bizim amacımız koltuk değil, hizmettir" ifadelerini kullandı.

Genel kurul 17 Şubat'ta

Bursa Lokantacılar, Kebapçılar, Köfteciler ve Benzeri Esnaf Odası'nın genel kurulu, 17 Şubat 2026 Salı günü Atalay Düğün Salonu'nda saat 11.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. Genel kurulda 5 başkan adayının yarışması beklenirken, yaklaşık 3 bin üyenin oy kullanacağı bildirildi.

Projelerini sıraladı

Mehmet Yasak, seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri şu şekilde sıraladı:

Makamda değil, sahada başkanlık anlayışı

Esnafa adil ve hızlı kredi ile kefalet desteği

Temel gıda ürünlerinde toplu alım ve indirimli tedarik

Yüksek kira baskısına karşı esnaf lehine girişimler

KDV ve vergi yükünün azaltılması için ilgili kurumlarla etkin takip

Kaçak ve merdiven altı işletmelere karşı mücadele

Şeffaf ve hesap veren oda yönetimi

Ücretsiz hukuki ve mali danışmanlık hizmetleri

Esnaf çocuklarına yönelik eğitim ve sosyal destek projeleri - BURSA