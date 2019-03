Bursa'nın Fenomen Kuaförü

BURSA'da yaşayan 18 yaşındaki Emin Kadıoğlu 'nun hayatı 8 yaşında eline aldığı annesinin saç maşasıyla değişti. Annesinin saçına maşa yaparak kuaförlüğe merak saran Kadıoğlu, 17 yaşında ailesinin desteği ile kadın kuaförü salonu açtı. Yaptığı saç tasarımlarını sosyal medya hesabından paylaşarak fenomen hale gelen Kadıoğlu, sosyal medyada yaklaşık 54 bin kişi tarafından takip ediliyor.Şu an 18 yaında olan ve yanında 6 kişi çalıştıran Kadıoğlu, Avusturya Almanya ve çeşitli ülkelerden müşterileri olduğunu ve sadece saç bakımı için Bursa 'ya geldiklerini söyledi.İlk başta annesinin saçlarını şekillendirmeyle başlayan Kadıoğlu daha sonra annesinin saçlarını çok beğenen komşularının da saçlarına bakım yapmaya başladı. Kadıoğlu küçük yaşlarda, kadın kuaförlerinin yanında yıllarca çıraklık yaptı. Yaptığı işleri sosyal medya hesabından paylaşan ve bugün yaklaşık 54 bin kişi tarafından takip edilen Kadıoğlu, 17 yaşında ailesinin desteği ile kendisine kadın kuaförü dükkanını açarak patron oldu. 1 yıl içerisinde açtığı kuaför salonunu büyüten Kadıoğlu yanında 6 kişi çalıştırmaya başladı. Kadıoğlu, yaptığı işi o kadar özenerek ve aşkla yapıyor ki, müşterileri Avusturya, İsviçre, Hollanda, Almanya ve çeşitli ülkelerden randevu alıp sıraya giriyor.'GENÇLERE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM'18 yaşında kendi işini kurma hikayesini ve nasıl popüler olduğunu anlatan Emin Kadıoğlu, "18 yaşındayım, 1 yıldır işletmecilik yapıyorum. Kuaförlüğe 8 yaşında annemin maşasıyla başladım. Ailemin bana destek olmasıyla işlerimi büyüttüm. Ailem her zaman arkamdaydı, daha da ilerletmeme yardımcı oldular. Ailem fabrikada çalışıyor. Annem kendisine maşa yapıyordu, hep ben yapmak istiyordum, ısrar ediyordum. Anneme maşa yaparken elimi pratikleştirdim ve maşa yapmaya başladım. Ardından eğitim alarak kendimi geliştirdim ve kendi salonumu açtım. Çalışmalarımı yapmak için yurt dışı ve şehir dışına çıkıyorum, yurt dışından müşterilerim de bana geliyor. Yurt dışına giderken konaklamamı, ulaşımımı müşterilerim karşılıyor. Viyana 'ya gidiyorum, Hollanda ve Fransa programlarım da var. Şimdiye kadar 5 ülke gezdim. İşletmemi 17 yaşında açtım, o zamanlar bu kadar profesyonel değildim, şu an da profesyonel değilim, profesyonellik yolunda ilerliyorum. Hiçbir zaman 'Ben oldum' demedim çünkü bu sektör her gün gelişiyor ve bu yüzden de takip etmek çok zor. İşletmemi açtığımda 2 personelim vardı şimdi 6 personelim var. Mesleğim sayesinde kendi evimi ve arabamı aldım, iş yerimi satın aldım. Şu an gençlerde çalışma hevesi yok, onlara da örnek olmak istiyorum" dedi.Hedefinin sadece Türkiye 'de değil dünya çapında ünlü olmak olduğunu belirten Emin Kadıoğlu, "Hiçbir zaman 'Ben oldum' demeyeceğim. Daha iyi olmak istiyorum. Demet Akalın İrem Derici gibi ünlü isimlerle çalışmak istiyorum" diye konuştu.- Bursa