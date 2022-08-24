Olay, gece Alanyurt yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yürüyerek evine giden Mecit A.'yı durduran kimliği belirsiz kişiler, sigara istedi. Şüpheliler, "Sigaram yok" cevabını veren Mecit A.'yı darbedip bıçakladı. Kalçasından bıçaklanan Mecit A., kanlar içinde kalırken, şüpheliler de kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mecit A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Mecit A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, polis de kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Suriye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yolunu kestikleri Mecit'i sigarası yok, diye bıçakladılar - Son Dakika

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