Talaş makinesine düşen genç feci şekilde can verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş makinesi kısmında çalışan Çağdaş Tükenmez (19), çalıştığı sırada dengesini kaybederek makinenin içine düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Tükenmez'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Tükenmez'in cenazesi bulunduğu yerden çıkartılırken savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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