Talaş makinesine düşen genç feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Talaş makinesine düşen genç feci şekilde can verdi

03.10.2022 03:04
Talaş makinesine düşen genç feci şekilde can verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda talaş makinesinin içine düşen genç işçi feci şekilde hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş makinesi kısmında çalışan Çağdaş Tükenmez (19), çalıştığı sırada dengesini kaybederek makinenin içine düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri Tükenmez'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Tükenmez'in cenazesi bulunduğu yerden çıkartılırken savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Talaş makinesine düşen genç feci şekilde can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talaş makinesine düşen genç feci şekilde can verdi - Son Dakika
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