Bursa Oltulular Derneği yeni hizmet binası hizmete açıldı - Son Dakika
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Bursa Oltulular Derneği yeni hizmet binası hizmete açıldı

6 saat önce

Bursa Erzurum Oltulular Kültür ve Dayanışma Derneği düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bursa Oltulular Derneği yeni hizmet binası hizmete açıldı, System.String[]

Bursa Erzurum Oltulular Kültür ve Dayanışma Derneği düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni hizmet binasının açılışına yüzlerce Oltulu katıldı.


Bursa Mudanya Caddesi Alemdar mahallesinde üç katlı binada hizmet verecek olan Dernek binasının açılışına eski içişleri Bakanı Bursa Milletvekili Oltulu Efkan Ala ve çok sayıda Oltulu iştirak etti.


Açılış programında Oltulu ses sanatçıları bir birinden güzel hareketli türküler ile törene katılan vatandaşları coşturdu. Oltulular türküler eşliğinde halay çekerek gönüllerince eğlendiler.


Bursa Erzurum Oltulular Derneği Başkanı Dursun Sağdıç, "Derneğimizin yeni hizmet binasına taşınmamızda emeği geçen özellikle oltulu ustalarımıza her türlü maddi manevi yaptıkları fedakarlıklardan dolayı sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz. Derneğimizin açılışında bizleri yalnız bırakmayan başta eski içişleri Bakanımız Bursa Milletvekilimiz Oltu'nun öz evladı Efkan Ala ve açılışımıza katılan bütün Oltulu hemşerilerimize sonsuz teşekkür ederiz. Bursa'da yaşayan bütün Oltuluları yeni Kehribar yuvamıza bekleriz. Bursa'da Oltu'yu yaşayacağız" dedi. - ERZURUM

Efkan Ala, Erzurum, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:41 Kaynak: İHA
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