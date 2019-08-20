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BURSA Otomobil, yolcu indiren otobüse çarptı 1 ölü

1 saat önce

Otomobil, yolcu indiren otobüse çarptı 1 ölüBursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin yolcu indiren belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Hasan Yiğit (52) hayatını kaybetti.

Otomobil, yolcu indiren otobüse çarptı 1 ölü
Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin yolcu indiren belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Hasan Yiğit (52) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa-Mudanya Karayolunda meydana geldi. Mudanya yönüne giden Hasan Yiğit yönetimindeki 16 APD plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak durakta yolcu indiren Ramazan G. (44) yönetimindeki 16 BOD 20 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Yiğit araçta sıkışırken, otobüsteki yolcular ise büyük panik yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı Yiğit, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Osmangazi Belediyesi'nde zabıta memuru olduğu öğrenilen Hasan Yiğit'in cansız bedeni, Mudanya Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Otobüs şoförü Ramazan G. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hasan Yiğit, Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:39 Kaynak: DHA
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