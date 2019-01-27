Son Dakika Haberleri: Bursa Otomobilin Çarptığı Kişi, Ağır Yaralandı

Bursa Otomobilin Çarptığı Kişi, Ağır Yaralandı

35 dakika önce

Otomobilin çarptığı kişi, ağır yaralandıBURSA'nın Gemlik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Mürsel Cenik'e (57) hastanede tedaviye alındı.

Bursa Otomobilin Çarptığı Kişi, Ağır Yaralandı, System.String[]
Otomobilin çarptığı kişi, ağır yaralandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Mürsel Cenik'e (57) hastanede tedaviye alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Gemlik- Orhangazi yolu Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mürsel Cenik'e, 16 ACA 354 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan Cenik, düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cenik, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cenik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:23 Kaynak: DHA

Gemlik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkan Kolçak Köstengil, Eşi Cansu Tosuna Süpriz Doğum Günü Partisi Düzenledi Son Dakika! Bakan Dönmez: Valiliklere Talimat Gönderip Okul ve Mesai Saatleri ile İlgili Düzenleme İstedik

Polisin Siyah Çorap Giymesi Zorunlu Oldu CHP'de İzmir Adayı Olarak Tunç Soyer'in İsmi MYK'ya Sunuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 11:58:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Otomobilin Çarptığı Kişi, Ağır Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]