Bursa Otomobilin Çarptığı Kişi, Ağır Yaralandı
35 dakika önce
Otomobilin çarptığı kişi, ağır yaralandıBURSA'nın Gemlik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Mürsel Cenik'e (57) hastanede tedaviye alındı.
Otomobilin çarptığı kişi, ağır yaralandı
BURSA'nın Gemlik
ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Mürsel Cenik'e (57) hastanede tedaviye alındı.
Kaza, akşam saatlerinde Gemlik- Orhangazi
yolu Dörtyol
mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mürsel Cenik'e, 16 ACA 354 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan Cenik, düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cenik, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cenik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:23 Kaynak: DHA
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