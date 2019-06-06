Son Dakika Haberleri: BURSA Şelaleden uçuruma yuvarlanan eski kaymakamı itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

BURSA Şelaleden uçuruma yuvarlanan eski kaymakamı itfaiye kurtardı

44 dakika önce

Şelaleden uçuruma yuvarlanan eski kaymakamı itfaiye kurtardıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, şelaleden uçuruma yuvarlanan FETÖPDY'den ihraç Derinkuyu eski kaymakamı Selman Kibaroğlu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şelaleden uçuruma yuvarlanan eski kaymakamı itfaiye kurtardı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şelaleden uçuruma yuvarlanan FETÖPDY'den ihraç Derinkuyu eski kaymakamı Selman Kibaroğlu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde bulunan şelalede meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla geziye çıkan Derinkuyu eski kaymakamı Selman Kibaroğlu, şelaleden bakarken dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan Kibaroğlu'nu gören arkadaşları itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çelik halatlar ile uçuruma inerek Kibaroğlu'nu düştüğü yerden kurtardı. Kibaroğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kibaroğlu'nun vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Polis olay ilgili soruşturma başlattı.
İHRAÇ EDİLMİŞ
Öte yandan, 2016 yılında FETÖPDY soruşturması kapsamında tutuklanan Selman Kibaroğlu'nun bir süre sonra tahliye edildiği öğrenildi.
BURSA Şelaleden uçuruma yuvarlanan eski kaymakamı itfaiye kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:57 Kaynak: DHA
Derinkuyu, İnegöl, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli'deki tekstil fabrikası küle döndü! işte görüntüler FETÖ'den ihraç edilen eski kaymakam 50 metreden aşağıya yuvarlandı! Özel harekat polisleri kuyumcu dükkanına sis bombası atarak operasyon düzenledi! Bakan Soylu, kendisini "Akıllı ol" diye tehdit eden vatandaşla ilgili konuştu: Adamın kim olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 22:41:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BURSA Şelaleden uçuruma yuvarlanan eski kaymakamı itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]