Bursa Tek Pota'da bahar heyecanı başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursa Tek Pota'da bahar heyecanı başlıyor - Son Dakika Spor

Bursa Tek Pota'da bahar heyecanı başlıyor

6 saat önce

Bursa'da basketbola yeni bir soluk getiren, sporseverleri aynı parkede buluşturma fırsatı oluşturan Bursa Tek Pota Basketbol Ligi'nde bahar dönemi resmen start aldı.

Bursa Tek Pota'da bahar heyecanı başlıyor, System.String[]

Bursa'da basketbola yeni bir soluk getiren, sporseverleri aynı parkede buluşturma fırsatı oluşturan Bursa Tek Pota Basketbol Ligi'nde bahar dönemi resmen start aldı. İlkini B Takımı, ikincisini ise Megrelspor'un şampiyon olarak tamamladığı organizasyonun üçüncüsü de aynı heyecanı vaat ediyor.


Nilüfer Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Bursa Tek Pota Ligi bahar döneminin kura çekimi Nilüfer Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine Nilüfer Belediye Meclis üyesi ve Nilüfer Belediyespor Başkan Yardımcısı Atakan Çorbacı'nın yanı sıra TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ile ligde mücadele edecek olan takımların temsilcileri de yer aldı.


Bu yıl 28 takımın 4 grupta mücadele edeceği karşılaşmalar 6 Mart Cuma akşamı Barış Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan ilk maçlarla start alacak. Organizasyon çerçevesinde yoğun bir fikstür, basketbolseverlerin daha çok maç seyretmesine olanak sağlarken, geleneksel hale gelen all-star maçı ve yarışmalar da Bursa Tek Pota Ligi bahar dönemine renk katacak.


Kura çekiminin ardından gruplar şu şekilde oluştu.


A Grubu: Tam Saha Press, Bursagaz, Çimtaş, Proje İlke Mühendislik, Nilüfer Belediyesi, Chronicles, Dopdolu&Agrotar


B Grubu: Megrelspor B, Nilüfer Veteran, European, Batmaz Hakem Grubu, Çalı Koltuk, B Takımı, Techel


C Grubu: MDP Grup, Eti, Bursa Çimento, Bargello, Cumhuriyet, Çağlayan Tarım, Çekirgespor


D Grubu: Angst Pfister, Megrel Spor, Paris İnşaat, Bursa Bulls, Jowat Atasoy, Meklas, Erma Tekstil - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:13 Kaynak: İHA
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