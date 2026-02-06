Bursa Tekstil Sektörü Paris Fuarında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bursa Tekstil Sektörü Paris Fuarında

Bursa Tekstil Sektörü Paris Fuarında
06.02.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa, tekstil ihracatını arttırmak için Paris'teki büyük fuarlara katılarak yeni fırsatlar arıyor.

Türkiye'nin tekstil başkenti Bursa, sektörde yaşanan zorluklardan ihracatla çıkış yolu arıyor. Sektör temsilcileri Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ihracat odaklı çalışmaları kapsamında KFA Fuarcılık organizasyonuyla Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen, Premire Vision ve Texworld fuarlarına katıldı.

Tekstil ve moda endüstrisinin geleceğine yön veren Premire Vision Paris Fuarı, bu yıl da dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Kumaş, iplik, deri, tasarım ve aksesuar alanlarında faaliyet gösteren üreticilerin yer aldığı fuarda, sektöre yön veren yeni trendler ve üretim yaklaşımları öne çıktı. Yaklaşık bin 300 firmanın stant açtığı fuarda, 200 Türk firması yer aldı.

Premire Vision Fuarı'na Bursa'dan 54 firma stant açarak katıldı. Fuarda yer alan Bursalı firmalar, yenilikçi koleksiyonlarını küresel alıcılarla buluşturma imkanı yakaladı. Bu yıl ustalık, zanaatkarlık geleneği ve gelişmiş üretim kültürünü küresel tasarım ve inovasyon anlayışıyla bir araya getiren fuar, farklı coğrafyaların bilgi birikimi ve üretim becerilerini görünür kılarken, firmalara yeni pazarlara açılma ve uluslararası iş birlikleri geliştirme açısından önemli fırsatlar sundu.

Dünya tekstil tedarik zincirinin önemli platformlarından biri olan Texworld Paris Fuarı da sektörün yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. 35'ten fazla ülkeden yaklaşık bin 300 katılımcının yer aldığı fuarda Çin, Hindistan, Kore, Tayvan, Bangladeş ve Pakistan gibi küresel üretim merkezlerinin yanı sıra Kamboçya, Vietnam, Ruanda, Mısır ve Myanmar gibi gelişmekte olan tedarik merkezleri de yer aldı. Türkiye'den 54, Bursa'dan ise 17 firma fuarda stant açarak ürünlerini uluslararası alıcıların beğenisine sundu.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun, her iki fuarı da ziyaret ederek, stant açan Bursa firmalarıyla bir araya geldi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, tekstil sektöründe zorlu bir dönemden geçildiğini belirterek, Bursa iş dünyasının tüm olumsuzluklara rağmen üretim ve ihracat iştahını koruduğunu söyledi. Bu süreçten güçlenerek çıkmak için fuar katılımlarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Uğur, Türk ihracatçıların uzun yıllara dayanan mücadelesiyle başta Avrupa Birliği olmak üzere dünya genelinde önemli pazarlara erişim sağladığını ifade etti. Elde edilen bu kazanımların korunması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü dile getiren Uğur, Paris'te düzenlenen fuarın dünyanın en önemli sektörel buluşmaları arasında yer aldığını kaydetti. BTSO olarak KFA Fuarcılık organizasyonuyla firmaların bu önemli fuara katıldıklarını belirten Uğur, ihracat yolculuklarında firmaları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun ise BTSO liderliğinde yürütülen çalışmaların firmalara yeni iş birliği fırsatları sunduğunu belirtti. Bayram Uçkun, "Sektörümüz adına küresel ölçekteki yenilikleri yakından görmek ve yeni ticaret köprüleri kurmak açısından önemli bir fuarı yerinde inceleme fırsatı bulduk. BTSO Yönetim Kurulumuza sektörümüze sundukları destekler için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

KFA Fuarcılık'ın yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarla üretici için ihracat ortamı hazırladığını vurgulayan Akdem Tekstil İhracat Yöneticisi Bilal Yüksel da fuar organizasyonlarının ihracat açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu fuar, birçok ülkeden katılımcının yer aldığı ve bizim özel olarak hazırlandığımız bir fuar. Bu fuarda yedinci yılımız ve bu sürenin tamamında KFA Fuarcılık ile birlikte yer aldık. Kısa süre önce yine KFA Fuarcılık organizasyonuyla Londra'daydık. Bu organizasyonlar firmalarımız için önemli fırsatlar oluşturuyor. Bizler de bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Paris, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa Tekstil Sektörü Paris Fuarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim

13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:56:15. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa Tekstil Sektörü Paris Fuarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.