Son Dakika Haberleri: Bursa Tesbih Koleksiyonunu Çalan Hırsız Tutuklandı

Bursa Tesbih Koleksiyonunu Çalan Hırsız Tutuklandı

1 saat önce

Tesbih koleksiyonunu çalan hırsız tutuklandıBursa'da 4 farklı ev ve iş yerinde hırsızlık yapan Y.A. isimli kişi, hırsızlık yapmak üzere girdiği başka bir evde polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Bursa Tesbih Koleksiyonunu Çalan Hırsız Tutuklandı, System.String[]
Tesbih koleksiyonunu çalan hırsız tutuklandı

Bursa'da 4 farklı ev ve iş yerinde hırsızlık yapan Y.A. isimli kişi, hırsızlık yapmak üzere girdiği başka bir evde polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Nilüfer İlçesi Çalı Mahallesinde E.A. isimli kişinin evine hırsız girdi. O sırada evde bulunmayan ev sahibi, eve geldiğinde tesbih koleksiyonu, elektronik eşyalarını ve ziynet eşyalarını göremeyince durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hırsızı bulmak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Kısa süre sonra tesbih hırsızının kimliğini belirleyen polis ekipleri şahsı yakalamak için operasyon başlattı. Y.A.'yı takibe alan ekipler, başka bir eve hırsızlık yapmak için girmeye çalıştığı sırada gözaltına aldı. İfadesi tamamlanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:22 Kaynak: DHA

Bursa, Polis, Güncel
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