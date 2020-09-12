Bursa Ticaret Borsası, yetkili sınıflandırıcılık hizmeti için gün sayıyor

Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. yetkili sınıflandırıcı lisans denetimi, referans yetkili sınıflandırıcı olarak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ürün Teknoloji ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Ülkemizde tarım ürünleri ticaretinin kolaylaştırılması, geliştirilmesi ve bölge tarımına katma değer sağlanması amacıyla, Bursa Ticaret Borsası tarafından kurulan Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. mudilere hizmet vermek için artık gün sayıyor. 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında kurulan Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk Anonim Şirketi'nde, yetkili sınıflandırıcı lisans denetimi, referans yetkili sınıflandırıcı olarak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ürün Teknoloji ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. İki gün süren denetimlerin ardından, Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek 'yetkili sınıflandırıcı lisansı' ile lisanslı depolarda yetkili sınıflandırıcı olarak buğday, arpa ve mısır ürünlerinin analizleri gerçekleştirilerek, sınıflandırılması ve buna göre depolanması sağlanacak.

"Ürünler sağlıklı koşullarda depolanacak"

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, lisanslı depolarda muhafaza edilecek tarım ürünlerinin analizini yapmak, ürünün nitelik ve özelliklerini belirlemek, standartlara uygun olarak sınıflandırmak ve bu durumu belgelendirmek üzere Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk Anonim Şirketi'ni kurduklarını hatırlattı. Başkan Matlı, "Tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlayan lisanslı depoculuk sisteminde, Türkiye'de sadece 5 ticaret borsası tarafından şubeleşerek verilen 'yetkili sınıflandırıcılık' hizmetine biz de dahil olduk. Denetlemelerin tamamlanmasının ardından, çok kısa süre içinde laboratuvarlarımız hizmet vermeye başlayacak" dedi.

"Bölge tarımına katma değer sağlayacak"

Borsalarda ürünlerin fiyatlandırmasının serbest piyasa koşullarında kalitesine göre belli olduğuna dikkat çeken Başkan Matlı, "Lisanslı depolara giren her tarımsal ürünün kalite sınıfı bellidir. Buna göre, kaliteli ve standartlara uygun üretim yapan üreticiler daha iyi gelir elde ederken, diğer üreticiler de kaliteli üretime teşvik edilirler. Bu nedenle, kurduğumuz laboratuvarda öncelikle lisanslı depoya gelecek ürünlerin rutubet, protein, hektolitre, elek gibi fiziksel analizleri yapılacak. Ülkemizde her geçen gün gelişen ürün ihtisas borsalarının 'olmazsa olmazı' olan yetkili sınıflandırıcılık hizmetinin, Bursa'da bundan böyle Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. tarafından yapılacak olması, bölge tarımına katma değer sağlayacaktır" diye konuştu. Başkan Matlı, lisanslı depoculuk sisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için de Bursa ve bölge çiftçisinin Türkiye Ürün İhtisas Borsası'na (TÜRİB) entegrasyonunun şart olduğuna vurgu yaptı. - BURSA