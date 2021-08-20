Bursa Uludağ Üniversitesi lise öğrencilerini yapay zeka konusunda eğitecek - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenleri tarafından lise öğrencilerine ücretsiz yapay zeka eğitimi verilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çeşitli kurumlarla iş birliği içinde hazırlanan "Yapay Zeka Ulusal Stratejisi" kapsamında program hazırlandı.

Gençlerin yüksek teknolojide söz sahibi olmasına katkı sağlayacak lise öğrencilerine yönelik yapay zeka kursu, üniversitenin bünyesinde yeni kurulan Dijital Dönüşüm Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilecek. Lise öğrencilerinin sertifika da alacağı program başvurular 6-10 Eylül'de arasında yapılacak. Toplam 18 saatlik eğitim ise 4-19 Ekim'de düzenlenecek. Türkiye'nin her yerinden lise öğrencilerinin başvurabileceği ve 99 kişiyle sınırlandırılan yapay zeka kursuna başvurular www.uludag.edu.tr/yapayzekaokulu internet adresinden alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, düzenlenecek programı çok önemsediklerini belirtti. Yapay Zeka Ulusal Stratejisi'ne önemli katkı sağlayacaklarını aktaran Kılavuz, "Lise seviyesindeki gençlerimizi çağın gereği olan bu alana yönlendirerek, ilgileri varsa bunları pekiştirerek ülkemizi teknolojiyle iç içe bir konuma getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu alanda çalışmalarımız artarak devam edecek." ifadesini kullandı.