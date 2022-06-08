Bursa Valiliğinden yasaklama kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa Valiliğinden yasaklama kararı

08.06.2022 15:18
Bursa Valiliğinden yasaklama kararı

12 Haziran'da düzenlenmesi planlanan "İmralı siyasetine karşı barışı savunmak" için Gemlik'e yürüyüş konusu ile ilgili olarak Bursa Valiliği yasaklama kararı yayımladı.

12 Haziran'da düzenlenmesi planlanan "İmralı siyasetine karşı barışı savunmak" için Gemlik'e yürüyüş konusu ile ilgili olarak Bursa Valiliği yasaklama kararı yayımladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Bursa genelinde park, bahçe, genel yollar, kamu binaları önü, STK'ların önü, açık kapalı alanlar, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama gibi tüm eylemlerin yapılması yasaklandı.

Bursa Valiliği resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Sosyal paylaşım sitelerinde açık kaynaklarda yapılan çalışmalar neticesinde; yasa dışı PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne müzahir gruplarca 12 Haziran'da düzenlenmesi planlanan 'İmralı siyasetine karşı barışı savunmak' için Gemlik'e yürüyüş konusu ile alakalı ilimiz genelinde park/bahçe, genel yollar, kamu binaları önü, STK'ların önü, umuma açık kapalı alanlarda, umuma açık veya kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ile bu kapsamdaki tüm eylem/etkinliklerin yapılması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenerek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Bursa il sınırları içerisinde (İlimiz merkez ilçeleri, dış ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 09.06.2022 günü saat 00.01'den - 15.06.2022 günü saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır." - BURSA

YORUMLAR
500
Başkan Aktaş: '30 bin metreküp kapasitesi olan Nilüfer Çayı'na 600 bin metreküplük deşarj iznini ben vermedim' Başkan Aktaş: '30 bin metreküp kapasitesi olan Nilüfer Çayı'na 600 bin metreküplük deşarj iznini ben vermedim' Bursa Eczacı Odası Başkanı Şahin: 'Ağustostan Sonra Üç İlaçtan Bir Tanesine Ulaşılamayabilir' Bursa Eczacı Odası Başkanı Şahin: 'Ağustostan Sonra Üç İlaçtan Bir Tanesine Ulaşılamayabilir'
Kaynak: İHA

Bursa Valiliği, İmralı, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Valiliğinden yasaklama kararı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:14 Ekmek kavgasında kurşunlar havalarda uçuştu! 4 TL'den satan fırıncı, 2 lira 25 kuruştan satan diğer fırıncının dükkanını bastı
15:07 5 ay komada kalan genç kadın uyandığında hayatının şokunu yaşadı!
15:07 Yaz geldi, birçok ölüme sebep olan kenelerle ilgili korkular gün yüzüne çıktı! Uzman, doğru bilinen yanlışları açıkladı
14:58 Doğumuna kısa bir süre kala babası vefat eden Seray Sever, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı
14:52 Adıyaman'da korkunç olay! Evin pencere korkuluklarına kafası sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
14:52 İnce ayrıntıları düşünüyor! Jorge Jesus'un Fenerbahçe yönetiminden ilk isteği ortaya çıktı
14:42 Ukraynalı muhabirden Lavrov'un basın toplantısında buz kesen soru: Ülkemizden tahıldan başka neler çalıyorsunuz?
14:36 Cami kaloriferinden 2 metrelik yılan çıktı! Önce paniğe kapılan cemaat gerçeği öğrenince çok şaşırdı
14:34 Arkadaşları görünce şok geçirdi! Halı sahada futbol oynayan genç kalp krizi geçirdi
14:12 Cristiano Ronaldo saha dışında da zirvede yer alıyor! Instagram'daki takipçi sayısı 451 milyona ulaştı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 15:23:09. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa Valiliğinden yasaklama kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement