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Bursa valisi canbolat: çocuklar güvende

1 saat önce

Okula gitmek için evden çıkan 2 kardeşten haber alınamıyor (2)Bursa'nın Kestel ilçesinde çocukları Efe (7) ile Mustafa'nın (5), 2 gündür kayıp olduğunu iddia edenErcan Çınar, "Sağlıklarından endişe ediyorum.

Bursa valisi canbolat: çocuklar güvende, System.String[]

Okula gitmek için evden çıkan 2 kardeşten haber alınamıyor (2)

Bursa'nın Kestel ilçesinde çocukları Efe (7) ile Mustafa'nın (5), 2 gündür kayıp olduğunu iddia eden

Ercan Çınar, "Sağlıklarından endişe ediyorum. Anneleri ile ayrı yaşıyoruz. Karakola başvurduk, annesi de gelip ifade verdi. Çocuklarımın bulunmasını istiyorum. Okula diye gittiler ancak bir daha haber alamadık" dedi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, kayıp olduğu öne sürülen Mustafa Çınar ve Efe Çınar'ın güvende olduğunu, kayıp olmadıklarını belirterek şunları söyledi:

'Savcılık olaya el koymuştur. Babanın karakola yaptığı müracaatı sonrası araştırma yapıldı. Yapılan inceleme sonrası babanın farklı ifadeler kullanmasından çocukların annelerinde olduğu ortaya çıktı. Anne, çocukların babadan şiddet gördüğünü ileri sürerek babadan uzaklaştırmış. Dosya savcılıkta Bursalıların içi rahat olsun. Polisimiz ve jandarmamız bu ve benzeri olaylarda her zaman teyakkuz halindedir."

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,


Kestel, Çınar, Bursa, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:48 Kaynak: DHA
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