Son Dakika Haberleri: Bursadenize Haç Atılırken Ezan Okununca, Bartholomeos Törene Ara Verdi

Bursadenize Haç Atılırken Ezan Okununca, Bartholomeos Törene Ara Verdi

1 saat önce

Denize haç atılırken ezan okununca, Bartholomeos törene ara verdiBursa'nın Mudanya ilçesinde, Patrik Bartholomeos'un da katılımıyla, Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle ayin ve denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.

Bursadenize Haç Atılırken Ezan Okununca, Bartholomeos Törene Ara Verdi, System.String[]
Denize haç atılırken ezan okununca, Bartholomeos törene ara verdi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Patrik Bartholomeos'un da katılımıyla, Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle ayin ve denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. Denize haç atılacağı sırada öğle ezanı başlayınca, Bartholomeos törene ara verdi. Ezanın bitmesiyle denize atılan haçı almak için 6 kişi soğuk suya girdi.

Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'nde ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte, Rum Ortodoks Kilisesi geleneğine göre, Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle ayin ve denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. Törene Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı. Faruk Çelik Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3 saatlik ayinin ardından Patrik Bartholomeos, din adamları ve çok sayıda Ortodoks vatandaş Tirilye sahiline geldi. Dua edildikten sonra denize haç atılacağı sırada öğle ezanı başladı. Bunun üzerine Bartholomeos törene ara verdi.

Ezanın bitmesinin ardından devam eden törende, Patrik Bartholomeos haçı denize attı. Biraz açıkta duran tekneden soğuk suya atlayan 6 kişi, haçı almak için yarıştı. Haçı alan kişi sahildekiler tarafından alkışlarla kutlandı. Ardından Patrik Bartholomeos ve rahipler gökyüzüne beyaz güvercin bıraktı. Katılımcılara tören ve yürüyüş sırasında Mudanya Belediye Bandosu eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:27 Kaynak: DHA

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