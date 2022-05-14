Bursalı Çanakkale şehitleri Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursalı Çanakkale şehitleri Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde anıldı

14.05.2022 15:01
Bursalı Çanakkale şehitleri Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde anıldı

Çanakkale Savaşları'nın Bursalı şehitleri anısına, zaferin 107'nci yılı dolayısıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Çanakkale Savaşları'nın Bursalı şehitleri anısına, zaferin 107'nci yılı dolayısıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Garnizon Komutanlığının iş birliğiyle zaferin 100'üncü yılında ecdada yakışır hale getirilen şehitliğin yeniden düzenlenmesinin ardından her sene yapılan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen anma programı, yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu toprakların birliğin ve kardeşliğin mayası olduğunu vurguladı.

Çanakkale'nin, ecdadın canlarını hiçe sayarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir vatan bırakmak için omuz omuza verdiği mücadelenin sembolü olduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Yakın tarihimizde yazılan bu destan, ecdadımızın aziz hatırasını hatırlatacak, milli birlik ve beraberliğimizi daima canlı tutacak izler bırakmıştır. Boğazı geçemeyen İtilaf Devletleri, karaya çıkarma yapıp harekat başlattıklarında, savunma hatlarımızı güçlendiren takviye birliklerden biri de Bursa Seyyar Jandarma Taburu idi. Kayıtlara göre bu muharebede Bursa'dan 4 bin 92 askerimiz şehit oldu. Kahramanlarımız Seddülbahir'de, Arıburnu'nda, Zığındere'de, Tekketepe'de, Anafartalar'da ve daha birçok cephede Çanakkale'yi geçilmez yaptılar. Çanakkale, bir milletin adeta küllerinden yeniden doğuşu, yeniden şahlanışının şaheseri olan büyük bir zaferdir."

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Volkan Kılıç da Çanakkale zaferinin Türk savaş tarihine altın harflerle yazıldığını belirtti.

Bu zaferin dünya tarihinde bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Kılıç, " Çanakkale Zaferi'nin özellikle genç nesillere iyi anlatılması, ecdadımıza ve şehitlerimize bir borcumuz olduğu gibi geleceğimizin de teminatıdır. Herkes iyi bilmelidir ki aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları ve bizlere emanet ettikleri bu kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçe Belediye Başkanı Bekir Aydın ve belediye meclisi üyelerinin katıldığı program, şehitler için dua edilmesi, fidan dikilmesi ve mezarlara karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu' başladı Son dakika haberleri: 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu' başladı TCG Nusret Müze Gemisi, Gemlik'te ziyarete açıldı TCG Nusret Müze Gemisi, Gemlik'te ziyarete açıldı

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursalı Çanakkale şehitleri Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde anıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:59 Fenerbahçe, Serdar Aziz'le her konuda anlaşmaya vardı
14:53 Kayıp olarak günlerdir aranıyordu! Uğur Kahraman'ın eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü anlaşıldı
14:51 Marmaray'da genç kızların fotoğrafını çektiği iddia edilen tacizciye vatandaşlar müdahale etti
14:48 "Sevişirken konsantre olamıyorum" diyen takipçisine Cem Yılmaz'dan güldüren yanıt geldi
14:39 Şaka yapmak isterken kuzeni alnından vurarak öldürdü
14:38 Finlandiya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz" sözleri sonrası açıklama geldi
14:33 Murat Sancak ile Yunus Akgün çıkan iddialarla canlı yayında dalga geçti
14:26 Afrika'daki gelenek şaşırttı! Cinsel haz için kadınlarının kirpikleri emiliyor
14:19 Adeta nispet niteliğinde fotoğraflar! İrem Derici cesur sahne kıyafetiyle beğeni topladı
14:11 500 kişiyi toplamda 2 milyon lira dolandıran dolandırıcılar yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 15:08:22. #1.11#
SON DAKİKA: Bursalı Çanakkale şehitleri Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement