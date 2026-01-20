Bursalı Dağcı Buz Gölüne Girdi

Bursalı dağcı yıllar önce başlattığı buz tutan göle girme geleneğini bu yıl da gerçekleştirdi. 6 yıldır Uludağ'ın buz tutan gölleri üzerinde yürüyüp daha sonra buzu keserek içine giren tecrübeli dağcı İsmet Şentürk üzerinde çökertme oynadığı gölü buzlu tabakasını kırıp içine girdi.

Bursalı dağcı İsmet Şentürk, 6 yıldır Uludağ'ın buz tutan göllerinde buz tabakasını keserek göle giriyor. Şentürk bu sıradışı alışkanlığıyla hem doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor hem de sağlığa faydalı olduğunu savunuyor.

Bursa'nın doğa sporlarıyla özdeşleşen isimlerinden İsmet Şentürk, tam 6 yıldır kış aylarında Uludağ'ın buz tutan göllerine girerek herkesi şaşırtan bir geleneği sürdürüyor. Şentürk, bu yılda önce çökertme oynadığı gölün üzerini kaplayan kalın buz tabakasını kesip açtığı alandan buz gibi suya girdi.

Şentürk, bu tecrübenin yalnızca bir spor değil, aynı zamanda beden ve ruh sağlığı için faydalı olduğunu vurguladı. Soğuk suya girmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kan dolaşımını hızlandırdığını ve zihinsel dayanıklılığı artırdığını belirten usta dağcı Şentürk,"Uludağ'ın her köşesini gezdim, buzlu gölleri keşfettim. Zamanla hepsine girdim. 12 yaşından 50 yaşına kadar pek çok kişi bu tecrübeyi yaşamak istiyor." diyerek bu tecrübenin geniş bir kitleye ilham verdiğini ifade etti.

Uludağ'ın geniş coğrafyası içerisinde bulunan göllerin buz gibi suyuna giren Şentürk'ün görüntüleri sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. İzleyenler, "Antarktika değil Marmara!" yorumlarıyla bu cesur girişimi gündeme taşıyor. Bölgedeki doğa sporları tutkunları, Şentürk'ün bu alışkanlığını hem cesaret hem de doğayla bütünleşme örneği olarak görüyor. Uludağ'ın eşsiz manzarası eşliğinde buzlu göllere giren Şentürk, yalnızca kendi sınırlarını zorlamakla kalmıyor, aynı zamanda Bursa'nın doğal güzelliklerini tanıtıyor. - BURSA