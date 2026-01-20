Bursalı Dağcı Buz Gölüne Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bursalı Dağcı Buz Gölüne Girdi

Bursalı Dağcı Buz Gölüne Girdi
20.01.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmet Şentürk, 6 yıldır Uludağ'ın buzlu göllerine girerek dikkat çekiyor ve doğa tutkunlarına ilham veriyor.

Bursalı dağcı yıllar önce başlattığı buz tutan göle girme geleneğini bu yıl da gerçekleştirdi. 6 yıldır Uludağ'ın buz tutan gölleri üzerinde yürüyüp daha sonra buzu keserek içine giren tecrübeli dağcı İsmet Şentürk üzerinde çökertme oynadığı gölü buzlu tabakasını kırıp içine girdi.

Bursalı dağcı İsmet Şentürk, 6 yıldır Uludağ'ın buz tutan göllerinde buz tabakasını keserek göle giriyor. Şentürk bu sıradışı alışkanlığıyla hem doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor hem de sağlığa faydalı olduğunu savunuyor.

Bursa'nın doğa sporlarıyla özdeşleşen isimlerinden İsmet Şentürk, tam 6 yıldır kış aylarında Uludağ'ın buz tutan göllerine girerek herkesi şaşırtan bir geleneği sürdürüyor. Şentürk, bu yılda önce çökertme oynadığı gölün üzerini kaplayan kalın buz tabakasını kesip açtığı alandan buz gibi suya girdi.

Şentürk, bu tecrübenin yalnızca bir spor değil, aynı zamanda beden ve ruh sağlığı için faydalı olduğunu vurguladı. Soğuk suya girmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kan dolaşımını hızlandırdığını ve zihinsel dayanıklılığı artırdığını belirten usta dağcı Şentürk,"Uludağ'ın her köşesini gezdim, buzlu gölleri keşfettim. Zamanla hepsine girdim. 12 yaşından 50 yaşına kadar pek çok kişi bu tecrübeyi yaşamak istiyor." diyerek bu tecrübenin geniş bir kitleye ilham verdiğini ifade etti.

Uludağ'ın geniş coğrafyası içerisinde bulunan göllerin buz gibi suyuna giren Şentürk'ün görüntüleri sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. İzleyenler, "Antarktika değil Marmara!" yorumlarıyla bu cesur girişimi gündeme taşıyor. Bölgedeki doğa sporları tutkunları, Şentürk'ün bu alışkanlığını hem cesaret hem de doğayla bütünleşme örneği olarak görüyor. Uludağ'ın eşsiz manzarası eşliğinde buzlu göllere giren Şentürk, yalnızca kendi sınırlarını zorlamakla kalmıyor, aynı zamanda Bursa'nın doğal güzelliklerini tanıtıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Uludağ, Kültür, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursalı Dağcı Buz Gölüne Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı 73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Nordin Amrabat’ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı
İzmir’de genç müteahhidin sır ölümü İzmir'de genç müteahhidin sır ölümü
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
e-Devlet’te milyonları ilgilendiren değişiklik SGK çıkış kodu sistemden kalktı e-Devlet'te milyonları ilgilendiren değişiklik! SGK çıkış kodu sistemden kalktı

10:03
Soruşturma derinleşiyor Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
10:02
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
09:51
Bakan Yerlikaya “Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu“ diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu" diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı
09:48
Survivor’da RTÜK’e takılan gizemli ceza belli oldu
Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu
09:05
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
08:27
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde “Hakan Çakır“ ve “PKK“ detayı
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 10:19:18. #7.11#
SON DAKİKA: Bursalı Dağcı Buz Gölüne Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.