Bursalı Komiser Hayat Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Bursalı Komiser Hayat Kurtardı

06.02.2026 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafakemalpaşa'da lokantada boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam, komiserin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir lokantada yaşanan bir olay, saniyelerin ne kadar hayati olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yemek yerken boğazına lokma kaçan vatandaş, şans eseri orada bulunan bir emniyet komiseri tarafından Heimlich manevrası yapılarak hayata döndürüldü.

Saat 17.20 sıralarında eşiyle birlikte lokantada yemek yiyen yaşlı bir vatandaş, yediği lokmanın boğazına kaçması sonucu aniden nefes almakta zorlandı. Öksürerek nefes almaya çalışan adamın karşısında oturan eşi kısa süreli panik yaşarken, o esnada hemen arkada yemeğini yiyen Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli Komiser Eren Güner durumu fark etti.

Hiç vakit kaybetmeden ayağa kalkan Komiser Güner, yaşlı vatandaşa Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan birkaç doğru hamlenin ardından, nefes borusuna kaçan lokma çıkarıldı ve yaşlı vatandaş yeniden rahat nefes almaya başladı.

Muhtemel bir facianın önüne geçen bu müdahalenin ardından yaşlı adam masasına dönerek yemeğine devam ederken, kendisini kurtaran Komiser Eren Güner'e teşekkür etti. Yaşanan o anlar ise lokantanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Soğukkanlılığı, mesleki refleksi ve ilk yardım bilgisiyle bir hayat kurtaran Komiser Eren Güner'in bu örnek davranışı, vatandaşlardan da takdir topladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursalı Komiser Hayat Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
10:00
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:16
Hillary Clinton’ın “Epstein“ çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Hillary Clinton'ın "Epstein" çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:44:17. #7.11#
SON DAKİKA: Bursalı Komiser Hayat Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.