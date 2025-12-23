TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası - Son Dakika
TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası

TFF\'den Bursaspor\'a Leyla Zana cezası
23.12.2025 15:55
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bursaspor'a Somaspor maçında HDP eski milletvekili Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahürat sebebiyle 16 bin TL para cezası verdi. Ayrıca, Bursaspor'un diğer ihlalleri nedeniyle de önemli parasal cezalar uygulandı.

TFF PFDK, Somaspor ile Bursaspor arasında Soma'da oynanan TFF 2. Lig maçında Leyla Zana'ya yönelik hakaret içeren tezahüratlara ceza uyguladı.

ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT NEDENİYLE 16 BİN TL CEZA

PFDK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bursaspor Kulübünün, 16.12.2025 tarihinde oynanan Somaspor-Bursaspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 16.000.TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği" belirtildi.

Yine aynı karşılaşma içindeki olaylara da ceza veren PFDK, "Bursaspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 7. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 211.000.-TL para cezası, Bursaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL para cezası, Bursaspor Kulübünün, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle FDT'nin 47/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 60.000.-TL para cezası, Bursaspor Kulübü antrenörü Emrah Tanta'nın ve Haci Kaya'nın Belgelerin Haksız Kullanımına İştiraki nedeniyle FDT'nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 ay hak mahrumiyeti cezası" ile cezalandırılmasına karar verildiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Nesine 2. Lig'de mücadele eden Somaspor-Bursaspor maçında, Bursaspor taraftarlarının HDP eski milletvekili Leyla Zana hakkında küfürlü tezahüratta bulunması tepkilere neden olmuştu. Birçok siyasetçi konuya ilişkin Bursaspor yönetimine ve TFF'ye çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

Türkiye Futbol Federasyonu, Milletvekili, Leyla Zana, Bursaspor, Futbol, Güncel, Son Dakika

    Yorumlar (11)

  • buhaltii buhaltii:
    Kürdistan’anın en büyük futbol takımı amed spor gerekeni yapar 26 57 Yanıtla
    eragon saphira eragon saphira:
    İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR...O KÜRDİSTAN HAYALİ İLE BURSA SİZE GEREKENİ YAPMAYA DEVAM EDER.... 29 16
    osman şahin osman şahin:
    AMED spor onlar gibi ırkçı barbar ahlaksız değildir 20 19
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Oğlum etek giyerek ülke mi kurulur bu kafalara acilen tedavi ettirsin devlet 19 11
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Siz pij iseniz biz ne yapalım dededen atadan türk üz devletimizin adı türk atalarımızın kurduğu onca devletin devamı ülkede yaşıyoruz ya seve seve ya s. S. Kabul edeceksiniz ülkede yasama şeklini 7 6
    Ümmet Güzel Ümmet Güzel:
    hehe öle 8 5
  • osman şahin osman şahin:
    Ahlaksızlığın ırkçılığın barbarlığın bir Kürt kadınına yılarca bu ülkenin barışı için çalışan onurlu bir anneye yapılan bu ahlaksızca saldırının cezası bumu hukuk adaletiniz batsın 22 23 Yanıtla
    cd4844jhp9 cd4844jhp9:
    anca kafasını alırsın osmancım. 12 5
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Irkcilar bir daha maca alinmasinlar 13 7 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Leyla zana Tc askeri için söyledikleri için ceza alacak mı? 3 1 Yanıtla
  • Seref Karabacak Seref Karabacak:
    bune ya 3 0 Yanıtla
16:40
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi’nden yararlanamayacak
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak
16:10
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Umut Evirgen için karar verildi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Umut Evirgen için karar verildi
15:50
2025’te spor dünyasında en çok haber olan isimler Bakın zirve kimin oldu
2025'te spor dünyasında en çok haber olan isimler! Bakın zirve kimin oldu?
15:41
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı
15:40
Öğretmenlikte bir devrin sonu MEB pedagojik formasyonu resmen kaldırdı
Öğretmenlikte bir devrin sonu! MEB pedagojik formasyonu resmen kaldırdı
15:17
Markette gelin-kayınvalide kavgası Kamera olan biteni anbean kaydetti
Markette gelin-kayınvalide kavgası! Kamera olan biteni anbean kaydetti
14:16
Son dönemece girildi: İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Son dönemece girildi: İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
14:03
Aşiret lideri, Ankara’nın göbeğinde oğlunu vurdu
Aşiret lideri, Ankara'nın göbeğinde oğlunu vurdu
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
23.12.2025 17:09:04.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.