Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Futbol Şubesinin Başına Erkan Aydemir Getirildi

Bursaspor'da Futbol Şubesinin Başına Erkan Aydemir Getirildi

1 saat önce

Bursaspor Kulübü'nde yönetim kurulunun toplantısı sonucunda Erkan Aydemir, futbol şubesinin başına getirildi.

Bursaspor'da Futbol Şubesinin Başına Erkan Aydemir Getirildi, System.String[]


Bursaspor Kulübü'nde yönetim kurulunun toplantısı sonucunda Erkan Aydemir, futbol şubesinin başına getirildi.

Spor Toto Süper Lig'de alınan sonuçların ardından dün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, Ali Ay'ın başkanlığında dün toplandı. Bu toplantı sonucunda teknik direktör Samet Aybaba ile yolları ayırma kararı alınırken, daha sonra başkan Ali Ay, futbol şubesinin başına Erkan Aydemir'i atadı. Aydemir aynı zamanda Bursaspor Kulübü'nde  TFF ve İdari Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan görevini de yürütüyor.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:07 Kaynak: DHA

Ali Ay, Bursaspor, Futbol, Spor
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