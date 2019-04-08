Bursaspor'da Futbol Şubesinin Başına Erkan Aydemir Getirildi
1 saat önce
Bursaspor Kulübü'nde yönetim kurulunun toplantısı sonucunda Erkan Aydemir, futbol şubesinin başına getirildi.
Bursaspor
Kulübü'nde yönetim kurulunun toplantısı sonucunda Erkan Aydemir, futbol şubesinin başına getirildi.
Spor Toto Süper Lig'de alınan sonuçların ardından dün Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, Ali Ay
'ın başkanlığında dün toplandı. Bu toplantı sonucunda teknik direktör Samet Aybaba
ile yolları ayırma kararı alınırken, daha sonra başkan Ali Ay, futbol şubesinin başına Erkan Aydemir'i atadı. Aydemir aynı zamanda Bursaspor Kulübü'nde TFF
ve İdari Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan görevini de yürütüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:07 Kaynak: DHA
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