Bursaspor'da İrfan Buz veda etti

TFF 1'inci Lig'de Play-Off'a veda ederek Süper Lig umutlarını önümüzdeki sezona erteleyen Bursaspor'da ikinci ayrılık yaşandı. Kerem Can Akyüz'ün ardından, teknik direktör İrfan Buz ile de yollar ayrıldı.

Göreve ligin 30'uncu haftasında getirilen İrfan Buz'un, Bursaspor serüveni kısa sürdü. Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından sezonu kapatan Bursa ekibinde, deneyimli teknik adam ile yollar ayrıldı. İrfan Buz veda mesajında, "Evim gibi gördüğüm Bursaspor camiasında 24 Haziran itibariyle göreve başladım ve ekibimle birlikte tüm enerjimizi Süper Lig'e çıkmak üzere kullandık. Bu kısa süre içerisinde takımımızla pozitif bir ivme yakalamamıza rağmen maalesef şampiyonluğa ulaşamadık. Hiçbir karşılık beklemeden aldığımız bu görevi sezonun bitişiyle sonlandırmış bulunuyoruz. İnşallah Bursaspor'umuz en kısa sürede hak ettiği başarılara kavuşur. Bu süre zarfında desteğini esirgemeyen başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, yönetimimize, kulüp personeline, futbolcu kardeşlerime ve büyük Bursaspor taraftarlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm Bursaspor camiasına saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Kalbim her zaman bu şehirle olacak" ifadelerine yer verdi.