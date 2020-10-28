Bursaspor'da tempo arttı - Son Dakika

Bursaspor'da tempo arttı

28.10.2020 15:37
Bursaspor'da tempo arttı, System.String[]

Boluspor maçı hazırlıklarına izinsiz devam eden Bursaspor'da tempo arttı.

Boluspor maçı hazırlıklarına izinsiz devam eden Bursaspor'da tempo arttı.

TFF 1.Lig'in 8. haftasında sahasında Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti.Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da tempo arttı

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Boluspor, Sabah, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da tempo arttı - Son Dakika Spor

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