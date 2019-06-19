Bursaspor denetleniyor
1 saat önce
Bursaspor Başkanı Ali Ay, 23 Haziran'da yapılacak olağanüstü kongre öncesi görevde bulundukları dönemi bağımsız denetleme şirketine denetletiyor.
Bursaspor
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:17 Kaynak: İHA
Başkanı Ali Ay
, 23 Haziran'da yapılacak olağanüstü kongre öncesi görevde bulundukları dönemi bağımsız denetleme şirketine denetletiyor.
Bursaspor Başkanı Ali Ay, olağanüstü kongre öncesinde görevde bulundukları dönemi bağımsız denetleme şirketlerine denetletiyor. Edinilen bilgilere göre, Ali Ay'ın isteği doğrultusunda son 1 yılda yapılan faaliyetlerin incelenmesi için İstanbul
'dan çağrılan bağımsız denetleme firması Özlüce Tesisleri
'nde çalışmalara başladı. Firma yöneticilerinin denetim raporlarını pazar günü yapılacak olan genel kurula kadar yetiştirmeye çalıştıkları belirtildi. Denetleme ücretinin ise Ali Ay tarafından ödeneceği öğrenildi. - BURSA
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Demirtaş'ın mesajıyla ilgili açıklama yaptı: Ülkücü kardeşlerimizin takdirine bırakıyorum
Luis Enrique, İspanya Milli Takımını bıraktı
Genk ve Anderlecht, Michael Frey'i transfer etmek istiyor
Fenerbahçe'de 4 ismin bileti kesiliyor! Yanal'ın zor kararı