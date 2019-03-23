Bursaspor Mali Genel Kurulunda Kavga Çıktı

Bursaspor Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı.

Bursaspor Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı. Ali Ay'ın, kongre tarihini açıklamaması salonda gerginliğe yol açtı.



www.enbursa.com sitesinin haberine göre, Bursaspor Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı, küfürleşmeler yaşandı.



Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Genel Kurulu'nun sonunda kürsüye çıktı. Başkan Ali Ay, "Konuşmaları dinledik, bazı mesajları aldık. Bunları oturup görüşeceğiz. Ben sizden sadece şunu istiyorum. 8 haftamız kaldı. Bu 8 hafta içinde gemiyi limana yanaştıralım, ondan sonra ne yapacaksak yapalım. Ben teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle Bursaspor'un toplam borcu 441 milyon TL'dir. 67 milyonluk uzun vadeli futbolcu ödemeleri de içindedir. Bursaspor Kulübü'nün 68 milyon Euro borcu var. Biz kulübü aldığımızda 100 milyon Euro'ydu. Nelerle uğraştığımızı biliyoruz. Sanki biz bu kulübü güllük gülistanlık halde aldık. Elimizin taşın altına koydu. Dünya kadar katkı sağladık. Bu işler kolay olmuyor. Evet, sportif açıdan başarılı olamadık. Ama bunların da nedenleri var" dedi ve sözlerini bitirdi.



Başkan Ali Ay'ın kongre tarihi ile ilgili Divan Kurulu'nda olduğu gibi açıklama yapmaması ise tepkiye neden oldu. Salonda tansiyon bir anda yükselirken olay bir andan kişisel tartışmalara ve kavgaya döndü. Taraflar güçlükle sakinleştirildi. - BURSA

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