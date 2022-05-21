Bursaspor-NasaDoge Menemenspor maçının ardından - Son Dakika
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Bursaspor-NasaDoge Menemenspor maçının ardından

21.05.2022 22:03
Bursaspor-NasaDoge Menemenspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'de 38. ve lig etabının son hafta mücadelesinde ağırladığı NasaDoge Menemenspor'u 1-0 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, maçı kazansalar da küme düştükleri için mahcup olduklarını, camiadan özür dilediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'de 38. ve lig etabının son hafta mücadelesinde ağırladığı NasaDoge Menemenspor'u 1-0 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, maçı kazansalar da küme düştükleri için mahcup olduklarını, camiadan özür dilediklerini söyledi.

Er, maçın ardından düzenlenen toplantısında, çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Bugün karşılaşmaya çıkmanın zor olduğunu ve ciddi anlamda mahcup hissettiklerini belirten Er, "Taraftarımızdan özür dileriz. Bu karşılaşmayı çıkıp oynamalıydık. Oyuncuların neredeyse hiçbiri yoktu. İzin isteyenler vardı, vermedik. Hiç gelmeyenler, mazeret bildirenler vardı. Bununla ilgili tutanaklar tuttuk." dedi.

Er, kendi öz kaynaklarıyla maça çıktıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bugün burada bu mahcubiyeti yaşamamız gerekiyordu. Bu sezon son görevimizi yerine getirdik. Tüm futbolcularıma teşekkür ediyorum. Böyle bir günde sahaya çıkıp mücadele etmek kolay değil. Onlar diğer oyuncuların yapması gerekeni yaptılar. Çok üzgünüz, bugün söylenecek bir şey yok. Camiadan özür dilerim. Teknik ekip olarak elimizden gelen her şeyi 2,5 ayda yaptık. Yapmamız gerekenden fazlasını yaptık hatta. Maalesef yetmedi. 7 maç puan alamayan takımlar son maçlarda 15 puan aldı. Şahsım adına kabullenemediğim bir Bandırmaspor maçı var. Saha içindeki isteksizlik ve ruhsuzluğu açıkçası kabullenemiyorum. Hala da kendime anlatamıyorum. Ligin en önemli maçını böyle isteksiz, arzusuz, duygusuz oynamaya hakkı yok. Kendime de izah edemiyorum. Bunun ezikliğini, burukluğunu ve sinirini yaşıyorum. Maalesef geldiğimiz süreçteki en isteksiz, en duygusuz ve motivasyonsuz maçı oynadık. Genç oyuncularımıza bugün için teşekkür ediyorum ve camiadan özür diliyorum."

Er, kendisinin takımdaki geleceği hakkında sorulan soruya, "Kulüp için en sağlıklı karar neyse o verilecektir. Önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Burada yaşanan tüm gerçekleri anlatacağım." açıklamasında bulundu.

Yazıcı: "Bursaspor'un gençlerini kutluyorum"

NasaDoge Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, iki takım oyuncularını da kutladı.

İki takımın da gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadoroyla sahada yer aldığını aktaran Yazıcı, "Öncellikle maçı kazanan Bursaspor'un gençlerini kutluyorum. Bildiğiniz gibi iki takım da düştü. Amaçsız bir maç olsa da ortada bir oyun ve zaman zaman zevkli mücadele vardı." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursaspor-NasaDoge Menemenspor maçının ardından - Son Dakika


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