Son Dakika Haberleri: Bursaspor'un 'Narko Timsah' Teşekkürü

Bursaspor'un 'Narko Timsah' Teşekkürü

53 dakika önce

Bursa İl Emniyet Müdür Osman Ak ile İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, Bursaspor'a moral ziyaretinde bulundu.

Bursaspor'un 'Narko Timsah' Teşekkürü, System.String[]
Bursa İl Emniyet Müdür Osman Ak ile İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, Bursaspor'a moral ziyaretinde bulundu. Ziyarette Ak'a geçtiğimiz gün 4 bin polisle yapılan operasyona verilen Narko Timsah ismi sebebi ile üzerinde Narko Timsah yazan forma hediye edildi.

Bursa İl Emniyet Müdür Osman Ak ile İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, Bursaspor'un Özlüce tesislerinde futbolculara ve yönetime moral ziyaretinde bulundu. Ellerinde tatlı tepsileri ile tesislere giden Ak ve Saraç, hem futbolcularla hem de yönetimle sohbet etti.

Tesisleri de gezen Emniyet Müdürü ile Jandarma Komutanına Bursaspor tarafından hazırlanan formalar hediye edildi. Osman Ak'ın geçtiğimiz gün 40 bin polisle gerçekleştirdiği operasyona 'Narko Timsah' ismini vermesinden son derece memnun olan Bursaspor yönetimi, sıkı bir Teksas taraftarı olan Ak'a, üzerinde 'Narko Timsah' yazılı formayı hediye etti. Ak formayı Bursaspor Başkanı Ali Aybaba'nın elinden aldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:20 Kaynak: İHA

Jandarma, Osman Ak, Bursa, Bursaspor, 3. Sayfa
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