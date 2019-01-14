Son Dakika Haberleri: Burukiler Aşireti Derneğinden Müdür Sünnetçioğlu'na Ziyaret

Burukiler Aşireti Derneğinden Müdür Sünnetçioğlu'na Ziyaret

32 dakika önce

Van'ın köklü aşiretlerinden Burukiler Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Burukiler Aşireti Derneğinden Müdür Sünnetçioğlu'na Ziyaret, System.String[]
Van'ın köklü aşiretlerinden Burukiler Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Dernek Başkanı Mehmet Şerif Erbenzer ve aşiret mensuplarıyla bir süre sohbet etti. Doç. Dr. Sünnetçioğlu, Buruki aşiretinin Van için çok kıymetli hizmetler yapmakta olduğunu belirterek, bu hizmetlerin bundan sonra da devam edeceğine yürekten inandığını belirtti. Sünnetçioğlu, "Bizlerde sağlık camiası olarak vatandaşlarımıza hizmet yapabilme gayesi içersindeyiz. Ekibimizle Sağlık Bakanlığımızın bize vermiş olduğu görevle ilimizdeki halkın yüzünü güldürmeye çalışmaktayız. Sağlık kurum ve kuruluşlarında özellikle poliklinik hizmetlerinde hasta mağduriyetlerinin önlenmesi ve yaşanmaması için aile sağlık merkezleri ve toplum sağlık merkezlerimizde doktorlarımız görev yapmaktadırlar. Bölgeye hitap eden hastanemiz bulunmakta, halkımızdan istirhamım öncelikle aile hekimlerine başvurmalarını istiyoruz. Elimizden gelen gayretle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

Mehmet Şerif, Van, Güncel
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