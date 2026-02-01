Buşehr'de 5,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Buşehr'de 5,2 Büyüklüğünde Deprem

01.02.2026 09:17
İran'ın Buşehr eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, can kaybı bilgisi henüz yok.

İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Aseluye ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Aseluye ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.41'de kaydedildi.

Deprem, yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

