"Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" - Busenaz Sürmeneli - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, başarısını kat kat artırarak devam ettirmek istediğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için İstanbul'da "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" düzenledi.

Organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Olimpiyattaki diğer sporcu arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Busenaz, "Sürekli kamplarda ve maçlarda oluyoruz. Böyle bir ortamı yakalayamıyoruz açıkçası. Tüm Türkiye olarak burada olmak güzel. Onlarla sohbet etme imkanı bulacağız. Sürekli görüştüğüm arkadaşlarımız var. Onların burada olması hoşuma gidiyor. Güzel bir gece olacak diye düşünüyorum. Sürprizler bekliyor diye düşünüyorum. Tüm Türkiye olarak sürprizlere alışığız." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlarda güzel bir başarı elde ettiklerini hatırlatan Busenaz, "Olimpiyata yollarken sürekli bizim moralimizi yüksek tutmak için uğraş verdiler. Güzel bir başarı elde ettik. Önemli olan bunu sürdürmek. Dünya şampiyonası ve turnuvalar var. Her şey güzel gidiyor. Hiçbir şey moralimizi bozmadı. Hedefim gitmeden önce şampiyon olmaktı. Şimdi 2024'e efsane olmaya yönelik. Bu efsaneliğimizi sürdürüp başarımızı kat kat devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Busenaz'ın antrenörü Cahit Süme ise şunları kaydetti:

"Olimpiyat oyunlarından sonra bir araya gelip takım olarak sevincimizi yaşayamadık. Güzel bir akşam güzel bir gece. Biz tabi olimpiyatın olmazsa olmazımız 2024 ve 2028'i düşünüyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye'ye kazandıracak çok madalyalarımız var. Hayallerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz. İnşallah hedeflediğimiz başarıyı ülkemize getireceğiz."