Büşra Develi Joy Awards\'ta Göz Doldurdu

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da Çiğdem karakterine hayat veren Büşra Develi, Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2026 gecesinde lavanta halıda boy gösterdi. Oyuncu, sade ama etkileyici tarzıyla geceye damga vurdu.

ÇİDO ULUSLARARASI DAVETTE

Eşref Rüya'da güçlü performansıyla dikkat çeken Çido lakaplı Büşra Develi, Joy Awards 2026'ya katılarak uluslararası arenada da adından söz ettirdi. Riyad'daki görkemli gecede şıklığıyla davetin öne çıkanları arasına girdi.

LAVANTA HALIDA SİYAH ŞIKLIK

Develi, lavanta halı için siyah, dekolteli bir elbise tercih etti. Saçlarını dümdüz kullanmayı seçen oyuncu, sade ama etkileyici tarzıyla geceye damga vurdu. Zarif duruşu ve stili moda çevrelerinden de tam not aldı.

SANAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Geceden paylaşılan kareler kısa sürede sanal medyada gündem oldu. Takipçileri, 'Çiğdem çok şık olmuş', 'Büşra Develi göz kamaştırıyor' gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, bu akşam 20.00'de Kanal D'de.