Büşra Pekin gözaltına alındı - Son Dakika
Büşra Pekin gözaltına alındı

Büşra Pekin gözaltına alındı
09.04.2026 09:10
Oyuncu Büşra Pekin ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Büşra Pekin ile birlikte aralında Emir Can İğrek, Burak Deniz, Somer Sivrioğlu gibi isimlerin de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 2026/73811 soruşturma dosyası kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik” Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında yakalanmalarına yönelik 09.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak arama el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan arama el koyma faaliyetlerinde 11 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 şüphelinin firar durumda arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi kamunun sağlığına karşı işlenen suçlara ilişkin de soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle devam etmektedir."

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 Suudi Arabistan doğumlu Türk oyuncu ve komedyendir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Özellikle Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki skeçleriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Daha sonra Hadi İnşallah ve Dilberay gibi sinema projelerinde başrol oynamıştır. Komedi projelerindeki başarısıyla Türkiye’nin tanınan kadın oyuncuları arasında yer almaktadır.

Son Dakika Büşra Pekin Büşra Pekin gözaltına alındı - Son Dakika

SON DAKİKA: Büşra Pekin gözaltına alındı - Son Dakika
