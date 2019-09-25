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BUÜ'de yeni dönemin ilk dersini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın verecek

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı açılış törenine katılacak.

BUÜ'de yeni dönemin ilk dersini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın verecek, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı açılış törenine katılacak. Kalın, ayrıca öğrencilere yeni dönemin ilk dersini de verecek.


Bursa Uludağ Üniversitesi,30 Eylül Pazartesi günü düzenleyeceği 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi açılış töreninde Kalın'ı ağırlayacak. Akademik alanda yürüttüğü çok sayıda çalışması olan İbrahim Kalın, öğrencilerin de hazır bulunacağı törende yeni dönemin ilk dersini verecek. Açılış töreni, 30 Eylül 2019 Pazartesi günü Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Üniversite idarecileri, akademisyenler, personel ve öğrencilerin katılacağı tören öncesinde saat: 09.30'da Görükle Yerleşkesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak. Tören alanında yapılacak saygı duruşu ve okunacak İstiklal Marşı'nın ardından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'ne geçilecek. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un açılış konuşmasını yapacağı programda daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dönemin ilk dersini verecek. - BURSA

İbrahim Kalın, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
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