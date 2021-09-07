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BUÜ'nün 'girişimci' akademisyenine veda - Son Dakika

BUÜ'nün 'girişimci' akademisyenine veda

07.09.2021 14:53
BUÜ'nün 'girişimci' akademisyenine veda, System.String[]

Kronik rahatsızlıkları sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. H. Cenk Özmutlu, son yolculuğuna fakülte önünde düzenlenen törenle uğurlandı.

Kronik rahatsızlıkları sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. H. Cenk Özmutlu, son yolculuğuna fakülte önünde düzenlenen törenle uğurlandı.

BUÜ Mühendislik Fakültesi'nde uzun yıllardır görev yapan ve ULUTEK Teknopark'ta ofis açan ilk akademisyenlerden olan Prof. Dr. Cenk Özmutlu (50), rahatsızlığı sebebiyle vefat etti. Cenk Özmutlu, son yolculuğuna görev yaptığı BUÜ Mühendislik Fakültesi önünde gerçekleştirilen tören ile uğurlandı. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün ve Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, eski rektörlerden Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, fakülte dekanları, akademisyenler, üniversite personeli, ailesi ile yakınları katıldı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, "En verimli çağında, maalesef bir kalp krizi sonucu kendisini Cenab-ı Hakk'ın rahmetine uğurluyoruz. Çok çalışkan bir arkadaşımızdı. Malumunuz üniversitelerin sanayiiyle, toplumla ilişkilerinde tekno-kentlerin önemli bir yeri var. Eşi Seda hocamızla birlikte ULUTEK Teknopark'ımızda firma açarak, elde ettiği birikimi toplumla paylaşma gibi bir ideali gerçekleştiriyordu. Elbette ölüm bir takdir-i ilahidir. Hepimiz doğuyoruz, büyüyoruz, kemale eriyoruz ve sonrasına ölüme hazırlık yapıyoruz. Ancak hazır olmadığımız bir dönemde, çok genç yaşta da bazen maalesef ölüm gelebiliyor. Başta Seda hocamız olmak üzere, ailesine, çocuklarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Hakkımız varsa helal ediyorum, sizler de helal ediniz. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Prof. Dr. H. Cenk Özmutlu'yu tanıyan akademisyenler, dostları ve öğrencileri de kısa birer konuşma yaptı. Özmutlu'nun cenazesi, törenin ardından Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip defnedildi. - BURSA

BUÜ'nün 'girişimci' akademisyenine veda
BUÜ'nün 'girişimci' akademisyenine veda
BUÜ'nün 'girişimci' akademisyenine veda

Mühendislik Fakültesi, Uludağ Üniversitesi, Saim Kılavuz, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam BUÜ'nün 'girişimci' akademisyenine veda - Son Dakika


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